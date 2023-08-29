Украинец Мудрик пропустит еще один матч Челси

Украинский полузащитник лондонского “Челси” Михаил Мудрик не сможет принять участие в матче второго раунда Кубка английской лиги против “Уимблдона”, сообщается на официальном сайте английского клуба.

Футболист продолжает восстанавливаться после травмы, которую он получил во время тренировочного занятия. Из-за этой травмы украинец пропустил матч 3-го тура Английской Премьер-лиги против “Лутона” (3:0).

22-летний Мудрик выступает за “Челси” с января 2023 года. Он перешел в английский клуб из донецкого “Шахтера”. Сумма трансфера составила 70 миллионов евро и может увеличиться еще на 30 миллионов евро за счет бонусов. Всего он провел за клуб из Лондона 19 матчей во всех турнирах, не забил ни одного гола и отдал две результативные передачи. Контракт игрока с клубом действует до лета 2031 года.

Мудрик с 2022 года играет за сборную Украины. Всего он провел за украинскую национальную команду 11 матчей во всех турнирах, не забил ни одного гола и отдал три результативные передачи, а также получил две желтые карточки.