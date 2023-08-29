EN EN NG NG
Главная Новости Украинец Мудрик пропустит еще один матч Челси

Украинец Мудрик пропустит еще один матч Челси

Новости футбола Сегодня, 13:51
Украинец Мудрик пропустит еще один матч Челси Фото: инстаграм Михаила Мудрика/Автор неизвестен

Украинский полузащитник лондонского “Челси” Михаил Мудрик не сможет принять участие в матче второго раунда Кубка английской лиги против “Уимблдона”, сообщается на официальном сайте английского клуба.

Футболист продолжает восстанавливаться после травмы, которую он получил во время тренировочного занятия. Из-за этой травмы украинец пропустил матч 3-го тура Английской Премьер-лиги против “Лутона” (3:0).

22-летний Мудрик выступает за “Челси” с января 2023 года. Он перешел в английский клуб из донецкого “Шахтера”. Сумма трансфера составила 70 миллионов евро и может увеличиться еще на 30 миллионов евро за счет бонусов. Всего он провел за клуб из Лондона 19 матчей во всех турнирах, не забил ни одного гола и отдал две результативные передачи. Контракт игрока с клубом действует до лета 2031 года.

Мудрик с 2022 года играет за сборную Украины. Всего он провел за украинскую национальную команду 11 матчей во всех турнирах, не забил ни одного гола и отдал три результативные передачи, а также получил две желтые карточки.

Оливер Вайт Оливер Вайт эксперт Dailysports
Связанные команды и лиги
Челси АФС Уимблдон Кубок Английской лиги
Популярные новости
Семь голов: Атлетико одержал феерическую победу в дерби Мадрида Новости футбола Вчера, 17:46 Семь голов: Атлетико одержал феерическую победу в дерби Мадрида
Интер одержал уверенную победу в гостевом матче Серии А Новости футбола Вчера, 16:43 Интер одержал уверенную победу в гостевом матче Серии А
Роберто Манчини нашел новую работу после ухода из сборной Италии Новости футбола Вчера, 05:00 Роберто Манчини нашел новую работу после ухода из сборной Италии
Ливерпуль совершил суперкамбэк в матче с Ньюкаслом Новости футбола 27 авг 2023, 15:29 Ливерпуль совершил суперкамбэк в матче с Ньюкаслом
Барселона одержала фантастическую победу над Вильярреалом Новости футбола 27 авг 2023, 15:23 Барселона одержала фантастическую победу над Вильярреалом
Манчестер Сити на 88-й минуте вырвал победу в гостевом матче АПЛ Новости футбола 27 авг 2023, 11:05 Манчестер Сити на 88-й минуте вырвал победу в гостевом матче АПЛ
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 13:51 Украинец Мудрик пропустит еще один матч Челси Новости футбола Сегодня, 13:24 Манчестер Юнайтед может купить лидера Тоттенхэма Новости футбола Сегодня, 09:30 Жеребьёвка групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА: дата, время, команды, посев и где смотреть? Новости футбола Сегодня, 07:58 ФИФА хочет отстранить Рубиалеса от футбола на 15 лет Новости футбола Сегодня, 07:00 В Реале выступили с заявлением о травме Винисиуса Новости футбола Сегодня, 06:00 Бавария нацелилась на защитника Челси Новости футбола Сегодня, 05:31 Гвардиола может возглавить сборную Англии Новости футбола Сегодня, 04:00 Бывшая звезда Челси и Реала завершил карьеру Новости футбола Сегодня, 03:00 Кейн рассказал, кто повлиял на его решение перейти в Баварию Новости футбола Сегодня, 01:56 Манчестер Юнайтед сделал предложение по трансферу опытного защитника Барселоны
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Пиза - Парма 29 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Янг Бойз - Маккаби Хайфа 29 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Панатинаикос - Брага 29 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Галатасарай - Мольде 29 августа 2023 года Футбол 30 авг 2023 Прогноз на матч Сампдория - Венеция 30 августа 2023 года Футбол 30 авг 2023 Прогноз на матч АЕК - Антверпен 30 августа 2023 года Футбол 30 авг 2023 Прогноз на матч ПСВ - Рейнджерс Глазго 30 августа 2023 года Футбол 30 авг 2023 Прогноз на матч Копенгаген - Ракув 30 августа 2023 года Футбол 31 авг 2023 Прогноз на матч Карабах - Олимпия Любляна 31 августа 2023 года Футбол 31 авг 2023 Прогноз на матч Спарта Прага - Динамо Загреб 31 августа 2023 года