Украинец Мудрик попал в топ-10 худших трансферов сезона

Переход вингера сборной Украины Михаила Мудрика из донецкого “Шахтера” в лондонский “Челси” попал в топ-10 худших трансферов в сезоне-2022/2023 по версии портала Goal.

“Хотя от Мудрика не ожидали, что он начнет карьеру в АПЛ на скорости в 100 миль в час, но ”Челси" ждал от него хотя бы одного гола, потратив более 100 миллионов долларов. За пределами поля его критиковали за излишнее использование социальных сетей. На поле он разочаровал точно так же. На данный момент трансфер Мудрика кажется одной из самых позорных переплат в истории футбола", - говорится в описании трансфера украинца.

В нынешнем сезоне 22-летний Мудрик провел за “Челси” 17 матчей во всех турнирах, не забил ни одного гола и отдал две результативные передачи.

Топ-10 худших трансферов сезона по версии Goal выглядит так:

Поль Погба ("Ювентус", бесплатно) Ришарлисон ("Тоттенхэм", 60 млн фунтов) Марк Кукурелья ("Челси", 63 млн) Сержиньйо Дест ("Милан", аренда) Кэлвин Филлипс ("Манчестер Сити", 42 млн) Джесси Лингард ("Ноттингем Форест", бесплатно) Михаил Мудрик ("Челси", 88,5 млн) Садио Мане ("Бавария", 35 млн) Антони ("Манчестер Юнайтед", 85 млн) Каллум Хадсон-Одои ("Байер", аренда).

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