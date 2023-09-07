УЕФА и Ассоциация европейских клубов согласовали новую модель распределения доходов

УЕФА и Ассоциация европейских клубов подписали соглашение, чтобы укрепить будущее европейского футбола, сообщили на сайте УЕФА.

Новая система распределения для обеспечения солидарности. Соглашение между УЕФА и Европейской ассоциацией клубов рассчитано до 2030 года. Новый меморандум повысит уровень сотрудничества и стабильность между сторонами. Кроме этого, этот меморандум согласовывает порядок календаря мужских и женских международных матчей и будущих структурных изменений в мужских клубных соревнованиях УЕФА, которые вступят в силу с сезона 2024/25.

Также создана новая модель распределения доходов между клубами в 2024-2027 годах, которая предусматривает увеличение выплат солидарности.

Доля, зарезервированная для клубов, не участвующих в групповых стадиях соревнований УЕФА, увеличится до 10%. Доля для клубов, вообще не участвовавших в еврокубках, вырастет до 7% с нынешних 4%. Это обеспечит доход в 440 миллионов евро за сезон, то есть 1,32 миллиарда евро в течение трехлетнего цикла.

В новой системе распределения для клубов-участников будет уделяться больше внимания участию (от 25% до 27,5% будет распределяться поровну) и результативности (от 30% до 37,5%), тогда как рыночный пул и коэффициент будут объединены и сокращены (с 45% до 35%).