У тен Хага появился топ-бомбардир? Видео голов и обзор матча Лутон — МЮ — 1:2

18 февраля в матче 25-го тура английской Премьер-лиги Манчестер Юнайтед в гостях встречался с дерзким новичком Лутоном. Матч прошел на Кенилворт Роуд, а местные болельщики могут быть довольны своей командой, хоть им и не удалось взять очки.

Героем встречи стал молодой форвард гостей Расмус Хойлунд, который уже к седьмой минуте отметился в воротах Лутона двумя голами. Мяч, забитый им на первой минуте, стал самым быстрым в голом Юнайтед в выездных поединках в рамках Премьер-лиги.

«Шляпники» отреагировали мгновенно и на 14-й минуте отквитали один гол усилиями Морриса. Как выяснилось, это был последний гол в поединке. Несмотря на это, моментов для взятия ворот команды создали достаточно, но изменить цифры на табло не получилось.

Благодаря этой победе подопечные тен Хага закрепились на шестом месте и приблизились к Тоттенхэму на расстояние пяти очков. Лутон продолжает находиться сразу над зоной вылета.