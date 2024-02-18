Дубль Хойлунда позволил Ман Юнайтед обыграть Лутон и приблизиться к Тоттенхэму

В матче 25-го тура английской Премьер-лиги Манчестер Юнайтед пожаловал в гости к абсолютному дебютанту высшего дивизиона, Лутону.

Команды решили не откладывать дело в долгий ящик и уже на 7-й минуте гости вели со счетом 2:0. Сперва Хойлунд реализовал выход один на один, а через несколько минут оформил дубль, воспользовавшись передачей Гарначо. Хозяева усилиями Карлтона Морриса довольно быстро отквитали один мяч и в целом выглядели неплохо.

Во второй половине встречи команды продолжали действовать в атакующей манере и создали немало моментов у ворот друг друга. Однако счет на табло изменить больше не удалось.

Манчестер Юнайтед добыл третью победу подряд в рамках Премьер-лиги и закрепился на шестой позиции, а до зоны Лиги чемпионов отставание всего в пять баллов.

Лутон Таун — Манчестер Юнайтед — 1:2

Голы: Моррис 14 — Хойлунд 1,7.