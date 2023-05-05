У ПСЖ в следующем сезоне будет новый капитан

Форвард ПСД Килиан Мбаппе будет назначен капитаном команды на следующий сезон.

Об этом сообщил журналист Джон Джонс.

По его информации, клуб дождался подписания нового контракта с действующим капитаном команды Маркиньосом, чтобы сообщить ему о решении отдать капитанскую повязку Мбаппе.

В клубе говорят, что смена капитана обусловлена желанием уменьшить нагрузку на Маркиньоса и удовлетворить требования Мбаппе.