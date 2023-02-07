Турецкий футболист погиб в результате землетрясения

Вратарь “Ени Малатьяспора” Ахмет Эюп Туркаслан погиб в городе Малатья в результате землетрясения, сообщает пресс-служба клуба.

Голкипер находился в своей квартире в тот момент, когда обрушился его дом. Спасатели смогли спасти жену и ребенка футболиста.

28-летний Туркаслан выступал за “Ени Малатьяспор” с 2021 года. Ранее он играл за “Бугшаш Спор”, “Османлиспор" и “Умраниеспор".