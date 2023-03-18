ЦыГОЛков! Украинец спас "Жирону" от поражения в Мадриде

В матче 26-го тура чемпионата Испании “Райо Вальекано” и “Жирона” сыграли вничью со счетом 2:2.

У хозяев отличились Иси Паласон и Оскар Трехо. У гостей дублем отметился украинец Виктор Цыганков, которого в клубе уже называют “ЦыГОЛков”.

“Райо Вальекано”, набрав 36 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице Ла Лиги. “Жирона” с 31 очком поднялась на 11-ю позицию.

“Райо Вальекано” – “Жирона” - 2:2 (2:1)

Голы: Паласон, 23 - 1:0, Цыганков, 29 - 1:1, Трехо, 34 - 2:1, Цыганков, 52 - 2:2

“Райо Вальекано”: Димитриевски, Эрнандес (Мумин, 65), Лежен, Катена, Фран Гарсия, Трехо (де Томас, 57), Гарсия, Паласон (Сисс, 80), Комесанья (Сальви Санчес, 79), Оскар Валентин, Камельо (Унаи Лопес, 65).

“Жирона”: Гассанига, Мартинес, Давид Лопес, Буэно, Мигель Гутьеррес (Хави, 46), Цыганков, Рикельме (Тони Вилья, 46), Ромеу, Гарсия (Рейньер, 89), Мартин, Кастельянос (Стуани, 86).

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