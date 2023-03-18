“Днепр-1” вернул лидерство в УПЛ

В матче 18 тура украинской Премьер-лиги “Днепр-1” в гостях играл против “Вереса”.

Встреча завершилась минимальной победой гостей 1:0.

Единственный гол на 10-й минуте матча забил Александр Пихаленок.

Победа позволила “Днепру-1” вернуться на первую строчку в турнирной таблице. Теперь у днепрян 39 баллов, как и у “Шахтера”, но у горняков один матч в запасе.