Тренер Лилля может возглавить клуб АПЛ

В последнее время информационное пространство то и дело, что сватает главного тренера Лилля Паулу Фонсеку в тот или иной клуб. Но, кандидаты из СМИ находят себе других специалистов, а португальцу пресса – новую предполагаемую команду.

51-летний специалист ранее был связан с Ливерпулем, но «мерсисайдцы» выбрали Арне Слота, а Фонсеку TEAMtalk теперь отправляет на работу в Вест Хэм. Именно в португальце «молотобойцы» видят замену Дэвиду Мойесу, с которым, вероятно, клуб попрощается летом.

Фонсека также связан с Миланом, но «россонери» не считают его приоритетной фигурой, отдавая предпочтение испанскому специалисту Хулену Лопетеги. В английском футболе Фонсека мог появиться ещё раньше, ведь его имя в 2021 году было связано с Тоттенхэмом, а потом его рассматривал Ньюкасл.