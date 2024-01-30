EN EN NG NG KE KE
Поиск
Результаты поиска
Главная Новости Новости футбола Тренер Челси рассказал о ситуации с травмированными игроками в команде

Тренер Челси рассказал о ситуации с травмированными игроками в команде

Новости футбола Сегодня, 10:19
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Тренер Челси рассказал о ситуации с травмированными игроками в команде Тренер Челси рассказал о ситуации с травмированными игроками в команде

Главный тренер Челси Маурисио Почеттино поделился информацией о травмированных футболистах в команде.

На пресс-конференции накануне матча против Ливерпуля аргентинский специалист заявил, что Нкунку и мало Гюсто будут в заявке на эту игру. Кроме этого, Леви Колвилл не сыграет завтра, у него незначительные проблемы с сухожилием. Но травма не является серьезной. Трево Чалоба все еще не готов играть. Также, есть надежда, что есть маленький шанс на то, что Джексон вернется уже на эту игру.

Читайте также: Ливерпуль - Челси: когда и где смотреть онлайн матч 22 тура Премьер-лиги

Он рассказал о трансферах в зимнее трансферное окно. Что касается продажи игроков, то Почеттино заявил, что абсолютная тишина в клубе и все максимально расслаблены. Однако, по его словам, команде не хватает забивного нападающего, который мог бы забивать по 20+ голов за сезон.

Лондонский Челси планирует летом снова попытаться продать нападающего Ромелу Лукаку. Согласно информации Calciomercato, клуб установил цену в 38 миллионов фунтов и не рассматривает варианты аренды.

Источник отмечает, что Рома, где ныне выступает 30-летний бельгиец, не готова удовлетворить такие финансовые требования.

Связанные команды и лиги
Челси Премьер-лига Англия
Популярные новости
Английская Премьер-лига 2023/24: турнирная таблица, расписание и результаты 22 тура Новости футбола Сегодня, 11:00 Английская Премьер-лига 2023/24: турнирная таблица, расписание и результаты 22 тура
Барселона готовит перезагрузку состава после отхода Хави Новости футбола Сегодня, 08:20 Барселона готовит перезагрузку состава после отхода Хави
Девушка дня. Прекрасная спутница четвертьфиналиста Australian Open (ФОТО) Новости тенниса Сегодня, 05:19 Девушка дня. Прекрасная спутница четвертьфиналиста Australian Open (ФОТО)
Сборная Кот-д'Ивуара в серии пенальти одерживает победу и выходит в четвертьфинал КАН Новости футбола Вчера, 17:58 Сборная Кот-д'Ивуара в серии пенальти одерживает победу и выходит в четвертьфинал КАН
Интер Майами сыграл вничью с Аль-Хилялем. Суарес и Месси забили по голу Новости футбола Вчера, 15:09 Интер Майами сыграл вничью с Аль-Хилялем. Суарес и Месси забили по голу
Кабо-Верде на последних минутах вырывает путевку в четвертьфинал КАН Новости футбола Вчера, 13:58 Кабо-Верде на последних минутах вырывает путевку в четвертьфинал КАН
Больше новостей
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 12:21 Онана снова думает о завершении карьеры в сборной Новости футбола Сегодня, 12:02 Тренер Тоттенхэма рассказал, будут ли еще трансферы до закрытия трансферного окна Новости футбола Сегодня, 11:09 "Я знаю ситуацию изнутри, у меня там свои люди". Бенитес намекнул на тайную причину отставки Клоппа Новости футбола Сегодня, 11:00 Английская Премьер-лига 2023/24: турнирная таблица, расписание и результаты 22 тура Новости футбола Сегодня, 10:34 Официально. Рома арендовала защитника РБ Лейпциг Новости баскетбола Сегодня, 10:27 Евролига 2023-24: расписание и результаты игрового дня, турнирная таблица Новости футбола Сегодня, 10:24 В гонку за полузащитника дортмунской Боруссии ворвался клуб Серии А Новости футбола Сегодня, 10:19 Тренер Челси рассказал о ситуации с травмированными игроками в команде Новости футбола Сегодня, 10:05 Барселона потеряла еще одного важного футболиста на неопределенный срок Новости футбола Сегодня, 10:00 Манчестер Юнайтед готовится к активным трансферам летом
Прогнозы на спорт
Баскетбол Сегодня Црвена Звезда – Валенсия прогноз и ставки на матч 30 января 2024 года Баскетбол Сегодня АСВЕЛ – Фенербахче прогноз и ставки на матч 30 января 2024 года Баскетбол Сегодня Бавария – Баскония прогноз и ставки на матч 30 января 2024 года Баскетбол Сегодня Олимпиакос – Альба Берлин прогноз и ставки на матч 30 января 2024 года Баскетбол Сегодня Реал Мадрид – Маккаби Тель-Авив прогноз и ставки на матч 30 января 2024 года Футбол Сегодня Брюгге – Кортрейк прогноз и ставки на матч 30 января 2024 года Футбол Сегодня Вестерло – Серкль Брюгге прогноз и ставки на матч 30 января 2024 года Футбол Сегодня Санкт-Паули – Фортуна прогноз и ставки на матч 30 января 2024 года Футбол Сегодня Марокко – Южная Африка прогноз и ставки на матч 30 января 2024 года Хоккей Сегодня Сан-Хосе Шаркс — Сиэтл Кракен прогноз и ставки на матч 31 января 2024 года