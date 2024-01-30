Тренер Челси рассказал о ситуации с травмированными игроками в команде

Главный тренер Челси Маурисио Почеттино поделился информацией о травмированных футболистах в команде.

На пресс-конференции накануне матча против Ливерпуля аргентинский специалист заявил, что Нкунку и мало Гюсто будут в заявке на эту игру. Кроме этого, Леви Колвилл не сыграет завтра, у него незначительные проблемы с сухожилием. Но травма не является серьезной. Трево Чалоба все еще не готов играть. Также, есть надежда, что есть маленький шанс на то, что Джексон вернется уже на эту игру.

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Он рассказал о трансферах в зимнее трансферное окно. Что касается продажи игроков, то Почеттино заявил, что абсолютная тишина в клубе и все максимально расслаблены. Однако, по его словам, команде не хватает забивного нападающего, который мог бы забивать по 20+ голов за сезон.

Лондонский Челси планирует летом снова попытаться продать нападающего Ромелу Лукаку. Согласно информации Calciomercato, клуб установил цену в 38 миллионов фунтов и не рассматривает варианты аренды.

Источник отмечает, что Рома, где ныне выступает 30-летний бельгиец, не готова удовлетворить такие финансовые требования.