Травма полузащитника вынудит Кристал Пэлас совершить трансфер зимой

Разрыв ахиллового сухожилия, который оставил опорника Кристал Пэласа Шейка Дукуре на длительное время без футбола, вынудит «орлов» совершить подписание в это трансферное окно.

Об этом заявил наставник лондонской команды Рой Ходжсон на пресс-конференции в пятницу:

«Потеря Дукуре до конца сезона усугубила эту ситуацию. Несомненно, позиция центрального полузащитника — это то, что мы должны рассмотреть и укрепить».

Малийский полузащитник получил травму в конце ноября и, как ожидается, не сможет помочь Кристал Пэласу до конца этого сезона. В этом сезоне он уже пропустил матч через ушиб бедра, а до своих повреждений был основным игроком команды.

Дукуре в этом сезоне сыграл в 12 матчах своейкоманды, результативными действиями не отметился.

Ранее сообщалось, что Кристал Пэлас может арендовать у Манчестер Сити полузащитника Кальвина Филлипса.