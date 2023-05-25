Трансфер звездного футболиста в "Барселону" сорвался

“Барселона” из-за финансовых сложностей не будет покупать полузащитника “Баварии” Йозуа Киммиха.

Об этом говорится в сообщении журналиста Херарда Ромеро,

Ранее СМИ писали, что немец является кандидатом на замену Серхио Бускетсу в команде, однако этот трансфер не состоится.

Теперь же каталонский клуб будет стараться подписать Мартина Субименди из “Реала Сосьедада”.