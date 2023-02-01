Трансфер Зиеша в ПСЖ сорвался в последний момент: известна причина

Трансфер вингера “Челси” Хакима Зиеша в ПСЖ сорвался в последний момент.

Как пишет источник, англичане выслали документы по трансферу 29-летнего марокканца не вовремя, не успев до закрытия трансферного окна.

Ожидается, что сегодня ПСЖ подаст апелляцию во французскую лигу, но шансы на успех оцениваются как минимальные.

Интересно, что сам футболист готов был доплатить, чтобы сделка завершилась вовремя.