EN EN NG NG
Поиск
Результаты поиска
Главная Новости Топ-3 самых высокооплачиваемых азиатских спортсменов в 2023 году

Топ-3 самых высокооплачиваемых азиатских спортсменов в 2023 году

Новости гольфа Сегодня, 12:00
Ясмин Грин эксперт Dailysports Ясмин Грин
Топ-3 самых высокооплачиваемых азиатских спортсменов в 2023 году Топ-3 самых высокооплачиваемых азиатских спортсменов в 2023 году

Издание Sportico обнародовало рейтинг сотни самых высокооплачиваемых спортсменов мира в 2023 году, а Dailysports выделил для вас тройку представителей Азии из данного чарта.

Самым высокооплачиваемым азийским спортсменом в мире является японский бейсболист клуба Лос-Анджелес Додгерс Шохей Отани. Его заработок за год в 70 миллионов долларов (причём, только 30 из них получены за спортивную деятельность) позволили разместиться ему на 16 месте общего рейтинга.

Следующим в рейтинге идёт австралийский гольфист Кэмерон Смит, который в минувшем году заработал 43,3 миллиона долларов. Смит разместился на 51 месте рейтинга.

Третьим и последним представителем Азии в данном рейтинге стал так же австралиец – баскетболист Бруклин Нетс Бен Симонс, который с заработком в 38,4 миллиона долларов в 2023 году разместился на 68 месте рейтинга.

Также вы можете ознакомиться с топ-5 самых высокооплачиваемых африканских спортсменов.

Популярные новости
Барселона должна выплатить значительный штраф за налоговые нарушения Новости футбола Сегодня, 16:16 Барселона должна выплатить значительный штраф за налоговые нарушения
Французская доминация. Результаты женской эстафеты на Чемпионате мира по биатлону Новости биатлона Сегодня, 13:36 Французская доминация. Результаты женской эстафеты на Чемпионате мира по биатлону
В Китае собираются отменить товарищеские матчи Аргентины. Причина в Месси Новости футбола Сегодня, 12:40 В Китае собираются отменить товарищеские матчи Аргентины. Причина в Месси
Топ-5 самых высокооплачиваемых африканских спортсменов в 2023 году Новости футбола Сегодня, 10:31 Топ-5 самых высокооплачиваемых африканских спортсменов в 2023 году
Иордания – Катар прогноз на матч от болельщиков Новости футбола Сегодня, 09:58 Иордания – Катар прогноз на матч от болельщиков
Реал – Жирона. Ориентировочные составы и последние новости Новости футбола Сегодня, 08:44 Реал – Жирона. Ориентировочные составы и последние новости
Больше новостей
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 17:00 Итальянцев в Барселоне не будет, де Йонгу укажут на дверь. Daily Digest за 9 февраля Новости футбола Сегодня, 16:57 Главный тренер Ливерпуля выступил против синей карточки в футболе Новости футбола Сегодня, 16:16 Барселона должна выплатить значительный штраф за налоговые нарушения Новости баскетбола Сегодня, 15:52 Баскетболист Денвера сохраняет лидерство за звание MVP Новости автоспорта Сегодня, 15:23 Известно, какое расписание предсезонного тестового расписания Формулы-1 Новости футбола Сегодня, 14:55 Нигерия - Кот-д'Ивуар: когда и где смотреть онлайн матч Кубка африканских наций 2023 Новости НФЛ Сегодня, 14:13 Впервые в истории. Матч НФЛ пройдет на стадионе Реал Мадрида Новости футбола Сегодня, 14:10 Бешикташ оформил второй трансфер за день Новости футбола Сегодня, 13:45 Бензема восстановил свой аккаунт в Instagram, но не без предварительной чистки Новости биатлона Сегодня, 13:36 Французская доминация. Результаты женской эстафеты на Чемпионате мира по биатлону
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед прогноз и ставки на матч 10 февраля Футбол 10 фев 2024 Мельбурн Виктори – Макартур прогноз и ставки на матч 10 февраля Футбол 10 фев 2024 Брисбен Роар – Мельбурн Сити прогноз и ставки на матч 10 февраля Футбол 10 фев 2024 Алавес – Вильярреал прогноз и ставки на матч 10 февраля 2024 года Футбол 10 фев 2024 Унион Берлин – Вольфсбург прогноз и ставки на матч 10 февраля 2024 года Футбол 10 фев 2024 Вердер – Хайденхайм прогноз и ставки на матч 10 февраля 2024 года Футбол 10 фев 2024 Боруссия Менхенгладбах – Дармштадт прогноз и ставки на матч 10 февраля 2024 года Футбол 10 фев 2024 Айнтрахт Франкфурт – Бохум прогноз и ставки на матч 10 февраля 2024 года Футбол 10 фев 2024 Аугсбург – РБ Лейпциг прогноз и ставки на матч 10 февраля 2024 года Футбол 10 фев 2024 Карлайл – Портсмут прогноз и ставки на матч 10 февраля