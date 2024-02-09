Топ-3 самых высокооплачиваемых азиатских спортсменов в 2023 году

Издание Sportico обнародовало рейтинг сотни самых высокооплачиваемых спортсменов мира в 2023 году, а Dailysports выделил для вас тройку представителей Азии из данного чарта.

Самым высокооплачиваемым азийским спортсменом в мире является японский бейсболист клуба Лос-Анджелес Додгерс Шохей Отани. Его заработок за год в 70 миллионов долларов (причём, только 30 из них получены за спортивную деятельность) позволили разместиться ему на 16 месте общего рейтинга.

Следующим в рейтинге идёт австралийский гольфист Кэмерон Смит, который в минувшем году заработал 43,3 миллиона долларов. Смит разместился на 51 месте рейтинга.

Третьим и последним представителем Азии в данном рейтинге стал так же австралиец – баскетболист Бруклин Нетс Бен Симонс, который с заработком в 38,4 миллиона долларов в 2023 году разместился на 68 месте рейтинга.

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