Тони Кроос назвал лучшего футболиста в истории

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос пообщался с журналистами на тему того, кого он считает лучшим футболистом в истории.

Весьма ожидаемо, игрок сборной Германии назвал имя португальца Криштиану Роналду. Футболисты вместе провели немало лет и во время эпохи Роналду клуб переписал историю.

«Играть вместе с Криштиано Роналду было чем-то невероятным. Он является лучшим футболистом в истории», — сказал Кроос, слова которого приводит Madrid Universal.

Напомним, что сейчас Роналду выступает в Саудовской Аравии за мстный “Аль-Наср”. В текущем сезоне он записал на свой счет 11 голов и отдал шесть голевых передач в 11 играх на всех турнирах. После девяти туров в чемпионате Саудовской Аравии «Аль-Наср» расположился на третьем месте с 19 очками.

Роналду присоединился к «Аль-Наср» в январе 2023 года. Его соглашение с арабски клубом рассчитано до 2025 года.

В составе мадридского “Реала” португалец выступал с 2009 по 2018 год.