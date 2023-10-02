Роналду забивает 35 и больше голов за год 14-й раз в своей карьере

Португальский форвард Криштиану Роналду, выступающий за саудовский “Аль-Наср”, продолжает удивлять своей результативностью даже в 38-летнем возрасте.

Статисты подсчитали, что вот уже 14-й раз в своей карьере он забивает 35 и более голов в течение одного календарного года.

На этот раз все свои голы он забил уже будучи игроком представителя Саудовской Аравии.

В частности, такой результативности капитан сборной Португалии добавился в 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 и 2023 годах.

Напомним, что португалец перебрался в Саудовскую Аравию в конце 2022 года и подписал соглашение до конца 2024 года. Пока Роналду не выиграл ни одного трофея с командой. Более того, португальскую легенду в этом году впервые за последние 20 лет не включили в список претендентов на награду “Золотой мяч”.

До переезда в Саудовскую Аравию Роналду играл за “Спортинг”, “Манчестер Юнайтед”, “Реал” и “Ювентус”. Завершал свою европейскую карьеру он именно в английском клубе.