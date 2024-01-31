Тен Хаг отреагировал на поведение Рэшфорда

Главный тренер Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг прокомментировал проблемы с дисциплиной своего подопечного Маркуса Рэшфорда.

Как цитирует нидерландца ВВС, на вопрос о том, правильно ли он навязывает дисциплину своим игрокам, он сказал:

«Я тут ни при чем, но в футболе нужна дисциплина, причем не только на поле, но и за его пределами. Каждый игрок, каждый профессионал знает, что от него требуется».

Также тен Хаг прокомментировал тот факт, что Рэшфорд уже третий раз за 13 месяцев получает дисциплинарное взыскание от него:

«Это не имеет никакого отношения к делу, но, как я уже сказал, давайте сосредоточимся на игре, давайте двигаться дальше. Мы должны сосредоточиться на победе в футбольных матчах. Он взял на себя ответственность, а для остальных это внутреннее дело. Дело закрыто».

Напомним, что ранее Рэшфорд был отстранен от команды в следствии клубного расследования. Так же были сведения о том, что игрок может покинуть Манчестер Юнайтед и перейти в ПСЖ.

Хоть временно, но уже покинул стан «красных дьяволов» Джейдон Санчо, который на правах аренды присоединился к дортмундской Боруссии.