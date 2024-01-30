Манчестер Юнайтед закрыл дисциплинарное дело в отношении скандального форварда
Манчестер Юнайтед заявил о закрытии дисциплинарного дела в отношении нападающего Маркуса Рашфорда, который подозревался в нарушении режима.
Рашфорд не попал в заявку на недавний матч Ман Юнайтед против Ньюпорта в Кубке Англии (4:2), а перед этим пропустил клубную тренировку, сославшись на плохое самочувствие из-за болезни. При этом в СМИ просочились кадры, на которых форвард засветился в ночных клубах Северной Ирландии за несколько дней до этого.
Однако клуб заявил следующее: «Эту ситуацию мы рассмотрели как внутренний дисциплинарный вопрос, который сейчас закрыт».
Отмечается, что нападающий уже приступил к тренировкам вместе с командой.
В текущем сезоне Рашфорд провел за 26 матчей за Красных дьяволов, забил четыре гола и отдал шесть результативных передач.
Манчестер Юнайтед занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии. 1 февраля команда Эрика тен Хага сыграет против Вулвз на выезде.