Манчестер Юнайтед закрыл дисциплинарное дело в отношении скандального форварда

Манчестер Юнайтед заявил о закрытии дисциплинарного дела в отношении нападающего Маркуса Рашфорда, который подозревался в нарушении режима.

Рашфорд не попал в заявку на недавний матч Ман Юнайтед против Ньюпорта в Кубке Англии (4:2), а перед этим пропустил клубную тренировку, сославшись на плохое самочувствие из-за болезни. При этом в СМИ просочились кадры, на которых форвард засветился в ночных клубах Северной Ирландии за несколько дней до этого.

Однако клуб заявил следующее: «Эту ситуацию мы рассмотрели как внутренний дисциплинарный вопрос, который сейчас закрыт».

Отмечается, что нападающий уже приступил к тренировкам вместе с командой.

В текущем сезоне Рашфорд провел за 26 матчей за Красных дьяволов, забил четыре гола и отдал шесть результативных передач.

Манчестер Юнайтед занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии. 1 февраля команда Эрика тен Хага сыграет против Вулвз на выезде.