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Тен Хаг лично попросил руководство Ман Юнайтед подписать чемпиона мира

Новости футбола Сегодня, 10:02
Ясмин Грин эксперт Dailysports Ясмин Грин
Тен Хаг лично попросил руководство Ман Юнайтед подписать чемпиона мира Тен Хаг лично попросил руководство Ман Юнайтед подписать чемпиона мира

Несмотря на то, что приоритетной задачей Манчестер Юнайтед в летнее трансферное окно будет приглашение как минимум одного защитника, Эрик тен Хаг также нацелен и на усиление линии атаки.

По сообщению Fichajes, наставник «красных дьяволов» лично попросил руководство клуба оформить трансфер нападающего Интера Лаутаро Мартинеса. Сообщается, что аргентинец станет наставником для Расмуса Хойлунда.

Саммой большой проблемой является цена нападающего, которого Transfermarkt оценивает в 94 миллиона фунтов стерлингов, и хотя маловероятно, что гиганты Премьер-лиги смогут потратить такую сумму на одного игрока, отступные могут помочь профинансировать сделку.

С момента перехода в Интер из Расинга в 2018 году Мартинес, который в составе сборной Аргентины выиграл чемпионат мира 2022 года, забил 124 гола и отдал 41 результативную передачу в 268 матчах во всех соревнованиях.

Ранее мы сообщали, что Антони Марсиаль может перебраться во Францию.

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