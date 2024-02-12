Звезда Манчестер Юнайтед может вернуться на Родину

Звезда Манчестер Юнайтед Антони Марсиаль получит возможность вернуться во Францию.

По сообщению The Sun, 28-летний нападающий привлёк к себе внимание своего бывшего клуба Монако, а также марсельского Олимпика.

Именно из стана «монегасков» Марсиаль перешел в Манчестер Юнайтед в 2015 году. «Красным дьяволам» изначально игрок обошелся в 36 миллионов фунтов стерлингов, но с учетом бонусов сумма достигла 58 миллионов фунтов.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед может продлить контракт с Марсиалем, который истекает летом 2024, но пока о действиях по пролонгации трудового соглашения ничего не известно.

Нападающий, который два года назад провел сезон в аренде в Севилье, забил 90 голов в 317 матчах за всю свою карьеру в Юнайтед.

Напомним, что Марсиаль ныне пребывает в лазарете после операции на паху, которая выкинула его из футбола на 10 недель.