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Звезда Манчестер Юнайтед может вернуться на Родину

Новости футбола Сегодня, 08:15
Ясмин Грин эксперт Dailysports Ясмин Грин
Звезда Манчестер Юнайтед может вернуться на Родину Звезда Манчестер Юнайтед может вернуться на Родину

Звезда Манчестер Юнайтед Антони Марсиаль получит возможность вернуться во Францию.

По сообщению The Sun, 28-летний нападающий привлёк к себе внимание своего бывшего клуба Монако, а также марсельского Олимпика.

Именно из стана «монегасков» Марсиаль перешел в Манчестер Юнайтед в 2015 году. «Красным дьяволам» изначально игрок обошелся в 36 миллионов фунтов стерлингов, но с учетом бонусов сумма достигла 58 миллионов фунтов.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед может продлить контракт с Марсиалем, который истекает летом 2024, но пока о действиях по пролонгации трудового соглашения ничего не известно.

Нападающий, который два года назад провел сезон в аренде в Севилье, забил 90 голов в 317 матчах за всю свою карьеру в Юнайтед.

Напомним, что Марсиаль ныне пребывает в лазарете после операции на паху, которая выкинула его из футбола на 10 недель.

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