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Тебас рассказал как уход Месси и Роналду повлиял на Ла Лигу

Новости футбола Сегодня, 14:38
Оливер Вайт эксперт Dailysports Оливер Вайт
Тебас рассказал как уход Месси и Роналду повлиял на Ла Лигу Фото: football24.ua/ Автор неизвестен

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал уход Месси и Роналду, а также конкурентоспособность испанского чемпионата с другими лигами.

«Их уход не стал проблемой. Ла Лига распространяется по всей планете. Наши цифры по-прежнему фантастические.

В течение восьми лет мы работали над стратегией роста бренда, команд и турнира.Мы являемся конкурентоспособной лигой, частично благодаря хорошей работе наших команд в Европе.

Расходы АПЛ огромны, сложно с ними сравниться.Саудовскую Аравию я пока не считаю угрозой.

Испанские клубы выиграли 34 европейских титула с 2000 года и это показывает, что мы можем быть стабильными, в том числе в плане финансов.Появляются все более конкурентоспособные команды, такие как Атлетико, Бетис, Севилья, Вильярреал», - сказал испанский функционер в интервью изданию Marca.

Ранее мы сообщали, что Тебас затроллил ПСЖ.

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