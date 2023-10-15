Тебас рассказал как уход Месси и Роналду повлиял на Ла Лигу

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал уход Месси и Роналду, а также конкурентоспособность испанского чемпионата с другими лигами.

«Их уход не стал проблемой. Ла Лига распространяется по всей планете. Наши цифры по-прежнему фантастические.

В течение восьми лет мы работали над стратегией роста бренда, команд и турнира.Мы являемся конкурентоспособной лигой, частично благодаря хорошей работе наших команд в Европе.

Расходы АПЛ огромны, сложно с ними сравниться.Саудовскую Аравию я пока не считаю угрозой.

Испанские клубы выиграли 34 европейских титула с 2000 года и это показывает, что мы можем быть стабильными, в том числе в плане финансов.Появляются все более конкурентоспособные команды, такие как Атлетико, Бетис, Севилья, Вильярреал», - сказал испанский функционер в интервью изданию Marca.