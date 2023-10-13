Чемпионы по потраченным миллионам. Президент Ла Лиги троллит ПСЖ

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас иронично высказался о «ПСЖ».

«Мы знаем, что во Франции «ПСЖ» потерял почти 605 млн евро во время пандемии, и что без финансовых ограничений этот клуб потерял бы гораздо больше. «ПСЖ» мог бы выиграть чемпионский титул по трате денег впустую», - цитирует Хавьера Тебаса Sport.es.

Напомним, что «ПСЖ» при катарских владельцах стал доминатором во Франции - за 12 лет стал девять раз чемпионом. Однако в Лиге чемпионов парижане только один раз дошли до финала.