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Свобода мечтать. Интер Майами представил форму на новый сезон. ФОТО

Новости футбола Сегодня, 13:47
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Свобода мечтать. Интер Майами представил форму на новый сезон. ФОТО Свобода мечтать. Интер Майами представил форму на новый сезон. ФОТО

Представитель МЛС Интер Майами представил форму на новый сезон.

На своих официальных страницах они выложили фото игроков в обновленном варианте домашней формы. Кроме этого, появилось видео. Основным слоганом новой коллекции стал написал - Свобода мечтать.

Звезда Нетфликс София Вергаро провела ужин с Лионелем Месси и другими звездными игроками Интер Майами. На своей странице в Инстаграм, актриса опубликовала фотографию с аргентинцем Лионелем Месси, защитником Жорди Альбой, полузащитником Серхи Бускетсом и нападающим Луисом Суарезом. Кроме этого, там была жена Месси Антонелла Рокуццо.

Новый сезон в МЛС стартует 22 февраля, и открывать его будет как раз Интер Майами. Команда с экс-игроками Барселоны примет в гостях Реал, хоть и не мадридский, а Солт Лейк.

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