Свобода мечтать. Интер Майами представил форму на новый сезон. ФОТО

Представитель МЛС Интер Майами представил форму на новый сезон.

На своих официальных страницах они выложили фото игроков в обновленном варианте домашней формы. Кроме этого, появилось видео. Основным слоганом новой коллекции стал написал - Свобода мечтать.

Juntos hacemos nuestros sueños realidad 👚 #2getherness pic.twitter.com/LWomv9guqf — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) January 29, 2024

Звезда Нетфликс София Вергаро провела ужин с Лионелем Месси и другими звездными игроками Интер Майами. На своей странице в Инстаграм, актриса опубликовала фотографию с аргентинцем Лионелем Месси, защитником Жорди Альбой, полузащитником Серхи Бускетсом и нападающим Луисом Суарезом. Кроме этого, там была жена Месси Антонелла Рокуццо.

Новый сезон в МЛС стартует 22 февраля, и открывать его будет как раз Интер Майами. Команда с экс-игроками Барселоны примет в гостях Реал, хоть и не мадридский, а Солт Лейк.