Суперкубок Италии кардинально изменит формат

Суперкубок Италии со следующего сезона будет разыгрываться в формате “финала четырех”, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, два полуфинала и финал будет проводиться в Саудовской Аравии. Таким образом, итальянцы полностью скопировали схему проведения Суперкубка Испании.

Рекордсменом по числу побед в Суперкубке Италии является “Ювентус”, который выигрывал трофей девять раз. По семь титулов у “Милана" и “Интера”. Пять раз турнир выигрывал “Лацио”.

Не пропустите: ПСЖ может расстаться с Месси.