ПСЖ может расстаться с Месси

“Пари Сен-Жермен” в летнее трансферное окно может расстаться с аргентинским нападающим Лионелем Месси, сообщает L'Équipe.

По сведениям источника, руководство французского клуба сомневается в целесообразности продления контракта с форвардом после вылета команды из Лиги чемпионов после поражения от “Баварии” (0:1 и 0:2) в 1/8 финала.

Напомним, что контракт форварда с парижанами истекает летом 2023 года. Таким образом, он может перейти в другой клуб бесплатно.

В нынешнем сезоне 35-летний Месси провел за ПСЖ 31 матч во всех турнирах, забил 18 голов и отдал 17 результативных передач.

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