Нападающий "Ланса" Опенда установил рекорд чемпионата Франции

Бельгийский нападающий "Ланса" Луа Опенда стал рекордом чемпионата Франции.

В матче 27-го тура Лиги 1 с “Клермоном" (4:0) он забил три мяча за четыре минуты и 30 секунд. Этот хет-трик стал самым быстрым в истории турнира. По этому показателю он побил рекорд экс-нападающего “Лилля” Мэтта Муссилу, который сделал хет-трик за 4 минуты и 43 секунды в поединке с “Истром” (8:0).

В нынешнем сезоне 23-летний Опенда провел за “Ланс” 30 матчей во всех турнирах, забил девять голов и отдал одну результативную передачу.

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