Статистика Роналду в матче против "Аль-Иттихада"

Португальский нападающий “Аль-Насра” Криштиану Роналду провел на поле весь матч ½ финала Суперкубка Саудовской Аравии против “Аль-Иттихада" (1:3).

Статистический портал Sofa Score подсчитал все действия португальца. Роналду нанес два удара по воротам (1 - в створ), совершил две попытки дриблинга (1 - успешно), 44 раза коснулся мяча, отдал 28 передач (22 - точных), один раз из пяти попыток выиграл борьбу в воздухе, а также 12 раз потерял мяч.

Напомним, что 37-летний Роналду перешел в “Аль-Наср” в ноябре 2022 года на правах свободного агента. Стороны заключили контракт до лета 2025 года.

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