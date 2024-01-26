Станет преемником Клоппа? Экс-игрок Ливерпуля выражал желание возглавить свою прежнюю команду

26 января главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп заявил о том, что покинет команду по истечению сезона 2023/2024. Хоть пока не ясно, кто станет его преемником, уже можно припустить, кто станет у руля красных.

Sky Sports вспомнил слова бывшего игрока Ливерпуля, а ныне главного тренера леверкузенского Байера Хаби Алонсо, который в 2018 году так выразился о возможности возглавить мерсисайдскую команду:

«Конечно, я мечтаю об этом, но сначала мне нужно доказать самому себе, что я готов и подготовиться. Если я когда-то решу рискнуть попробовать работу тренером, моя связь, моя приверженность, моя страсть к Ливерпулю всегда будет присутствовать. Почему бы и нет? Посмотрим, сможем ли мы пересечься».

Алонсо представлял Ливерпуль в 2004-2009 годах. Вместе со «скаузерами» испанский полузащитник выиграл Лигу чемпионов 2005 года.

Байер, который ныне возглавляет Алонсо, после 18 туров идёт лидером Бундеслиги, не зная горечи поражений во внутреннем первенстве этом сезоне.