Стало известно, сколько Зоммер будет зарабатывать в "Баварии"

Стало известно, какую сумму новичок “Баварии” Ян Зоммер будет зарабатывать за сезон в новом клубе.

Как пишет журналист Кристиан Фальк, 34-летний голкипер будет зарабатывать 5 млн евро в год.

Напомним, что опытный страж ворот перебрался в “Баварию” из менхенгладбагской “Боруссии” за 8 миллионов евро.

Контракт футболиста сборной Швейцарии с чемпионом Германии рассчитан до июня 2025 года.