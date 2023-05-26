Стало известно, кто представит АПЛ в Лиге чемпионов в новом сезоне

"Манчестер Юнайтед" разгромил "Челси" со счётом 4:1 и теперь известны все четыре клуба, которые будут представлять Англию в следующем сезоне Лиги чемпионов УЕФА.

В список участников престижного турнира попали чемпион Англии "Манчестер Сити", серебряный призер "Арсенал", занимающий 3 место "Манчестер Юнайтед" и "Ньюкасл".

За тур до конца первенства отрыв этих команд от пятого места уже слишком большой.

Пятый английский клуб узе точно не получит квоту Лиги чемпионов УЕФА, так как в финале Лиги Европы играют между собой итальянская "Рома" и испанская "Севилья".