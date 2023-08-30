Стали известны все участники группового этапа Лиги чемпионов УЕФА

В среду состоялись последние матчи квалификации Лиги чемпионов УЕФА, после которых мы узнали всех участников группового этапа.

32 команды будут разделены на 8 групп по 4 команды в каждой. Представители одной ассоциации не могут встретиться друг с другом на этой стадии. Перед жеребьёвкой будут сформированы четыре корзины: в первой будут победители Лиги чемпионов УЕФА и Лиги Европы УЕФА, а также шесть чемпионов топ-6 ассоциаций УЕФА. Во второй, третьей и четвёртой корзинах клубы будут ранжированы согласно клубному коэффициенту УЕФА.

Корзина 1: Манчестер Сити, Севилья, Барселона, Наполи, Бавария Мюнхен, Пари Сен-Жермен, Бенфика, Фейенорд

Манчестер Сити, Севилья, Барселона, Наполи, Бавария Мюнхен, Пари Сен-Жермен, Бенфика, Фейенорд Корзина 2: Реал Мадрид, Манчестер Юнайтед, Интер Милан, Боруссия Дортмунд, Атлетико Мадрид, РБ Лейпциг, Порту, Арсенал.

Реал Мадрид, Манчестер Юнайтед, Интер Милан, Боруссия Дортмунд, Атлетико Мадрид, РБ Лейпциг, Порту, Арсенал. Корзина 3: Шахтёр Донецк, РБ Зальцбург, Милан, Брага, ПСВ, Лацио, Црвена Звезда, Копенгаген

Шахтёр Донецк, РБ Зальцбург, Милан, Брага, ПСВ, Лацио, Црвена Звезда, Копенгаген Корзина 4: Янг Бойз, Реал Сосьедад, Галатасарай, Селтик, Ньюкасл Юнайтед, Унион Берлин, Антверпен, Ланс.

Жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов УЕФА состоится 1 сентября в 18:00 СЕТ. Групповой этап начнётся 19/20 сентября.