Жеребьёвка групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА: дата, время, команды, посев и где смотреть?

Традиционно в конце августа УЕФА проводит церемонию жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов - одного из главных событий сезона в клубном футболе. Dailysports рассказывает главную информацию, которую нужно знать о жеребьёвке.

Когда состоится жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов УЕФА?

Жеребьёвка, посвящённая групповому этапу Лиги чемпионов УЕФА, состоится в Монако. Событие состоится в четверг, 31 августа, и начнётся в 18:00 СЕТ.

Кто участвует в жеребьёвке группового этапа Лиги чемпионов УЕФА?

В этом году турнир будет проходить по классической для него схеме: 8 групп по 4 команды в каждой. 26 клубов уже известны, ещё 6 определятся в раунде плей-офф Лиги чемпионов, который завершится 30 августа.

26 из 32 участников группового этапа Лиги чемпионов УЕФА

ENG: "Арсенал"﻿, "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед"﻿, “Ньюкасл”

ESP: "Атлетико", "Барселона"﻿, "Реал", "Реал Сосьедад"﻿, “Севилья”

GER: "Бавария", "Боруссия" Дортмунд, "Лейпциг", “Унион”

ITA: "Интер", "Лацио", "Милан", “Наполи”

FRA: "Ланс", “Пари Сен-Жермен”

POR: "Бенфика", “Порту”

NED: “Фейеноорд”

AUT: “Зальцбург”

SCO: “Селтик”

SRB: “Црвена Звезда”

UKR: "Шахтер"

Какая процедура жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов?

Все клубы заранее будут разделены на 4 корзины в зависимости от своего клубного рейтинга. В первую корзину попадают победители Лиги чемпионов, Лиги Европы и шесть чемпионом топ-6 ассоциаций УЕФА. Во второй, третьей и четвёртой корзинах клубы ранжировались в зависимости от своего клубного рейтинга в турнирах УЕФА.

Команды из одной страны не могут встретиться друг с другом на групповом этапе.

Корзина 1 Корзина 2 Корзина 3 Корзина 4 Манчестер Сити

Севилья

Барселона

Наполи

Бавария Мюнхен

Пари Сен-Жермен

Бенфика

Фейеноорд Реал Мадрид

Манчестер Юнайтед

Интер Милан

Боруссия Дортмунд

Атлетико Мадрид

РБ Лейпциг

Порту

Арсенал Шахтер Донецк

Зальцбург

Милан

Лацио

Црвена Звезда

Реал Сосьедад*

Селтик*

после квал. ЛЧ Унион Берлин

Ланс

Ньюкасл Юнайтед

после квал. ЛЧ

после квал. ЛЧ

после квал. ЛЧ

после квал. ЛЧ

после квал. ЛЧ

* "Реал Сосьедад" и "Селтик" квалифицировались в групповой этап, но их соответствующие корзины розыгрыша — Корзина 3 или Корзина 4 — не будут подтверждены до окончания квалификации.

Где смотреть жеребьёвку группового этапа Лиги чемпионов УЕФА?

Бесплатную прямую трансляцию события покажет официальный сайт УЕФА. Также вы сможете увидеть жеребьёвку на телеканалах своей страны, которые владеют правами на показ Лиги чемпионов УЕФА.

Когда состоятся матчи группового этапа Лиги чемпионов УЕФА?

Групповой турнир стартует 19 сентября, а завершится 13 декабря. Финал состоится 1 июня 2024 года в Лондоне на "Уэмбли".

Тур 1: 19/20 сентября

Тур 2: 3/4 октября

Тур 3: 24/25 октября

Тур 4: 7/8 ноября

Тур 5: 28/29 ноября

Тур 6: 12/13 декабря

Кто выходит в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА?

Два первых места каждой группы выходят в 1/8 финала турнира. Третьи места каждой группы вылетают в плей-офф Лиги Европы УЕФА.