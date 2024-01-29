Стала известна, точная дата и время начала финала Carabao Cup
Новости футбола Сегодня, 14:46
Стала известна, точная дата и время начала финала Carabao Cup
Финальный матч Carabao Cup между Челси и Ливерпулем состоится в воскресенье, 25 февраля, сообщили в EFL.
Сообщается, что игра начнется в 16:00 по центральноевропейскому времени. Финальный поединок состоится в Лондоне на стадионе Уэмбил.
Напомним, что в финал пробились Челси и Ливерпуль. "Синие" прошли Мидблсбро в полуфинале Carabao Cup. В первой игре команда Почеттино проиграла 0:1, а в ответном матче, на Стэмфорд Бридж, Челси разгромил Мидлсбро со счетом 6:1.
Ливерпуль, в свою очередь, сыграл в полуфинале против Фулхэма. В первой игре, на Энфилде, команда Клоппа одержала минимальную победу 2:1. В ответном матче команды обменялись голами и сыграли 1:1.
Напомним вам результаты, расписание и даты каждого раунда EFL Cup.
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