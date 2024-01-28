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Сразу три ключевых игрока Ливерпуля могут уйти из клуба вслед за Юргеном Клоппом

Новости футбола Сегодня, 03:36
Роберт Сайкс эксперт Dailysports Роберт Сайкс
Сразу три ключевых игрока Ливерпуля могут уйти из клуба вслед за Юргеном Клоппом Сразу три ключевых игрока Ливерпуля могут уйти из клуба вслед за Юргеном Клоппом

В пятницу главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп сделал шокирующее заявление о том, что покинет Ливерпуль в конце сезона. Это стало огромным ударом для болельщиков мерсисайдцев, которые обожают немца после того, как он выиграл Премьер-лигу, Лигу чемпионов, Кубок Англии и Кубок футбольной лиги во время его пребывания у руля.

Но, он не единственный, кто может покинуть «Энфилд» в ближайшее время, сообщает talkSPORT. Контракты трех ключевых игроков – Вирджила ван Дейка , Мохамеда Салаха и Трента Александра-Арнольда, истекают в 2025 году. И это может означать конец для них троих в Ливерпуле, ведь именно под руководством Клоппа они превратились в суперзвезд.

Салаха уже долгое время связывают с уходом в Саудовскую Аравию, где его уже с нетерпением ждет ряд клубов.

Ван Дейк был подписан Клоппом в 2018 году за рекордную на тот момент сумму для защитника в размере£75 млн, и это стало краеугольным камнем успеха Ливерпуля.

А Александр-Арнольд не знал другого тренера, кроме Клоппа на «Энфилде», ведь он является воспитанником академии Ливерпуля. Игрок сборной Англии теперь считается одним из лучших правых защитников в мире после того, как многому научился у 56-летнего специалиста.

Хотя до конца сезона у всех троих еще останется год по контрактам, признаков продления пока не поступало. Если это трио все-таки уйдет, это приведет к появлению нового поколения в Ливерпуле.

Всех троих можно назвать самыми важными игроками клуба, создающими костяк, с которым могут соперничать лишь немногие.

Также напомним, что помимо Клоппа, Ливерпуль этим летом покинут несколько сотрудников клуба. Помощники немца Пеп Лейндерс, Петер Кравиц и Витор Матос также собираются уйти вместе с ним.

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