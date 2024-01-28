Сразу три ключевых игрока Ливерпуля могут уйти из клуба вслед за Юргеном Клоппом

В пятницу главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп сделал шокирующее заявление о том, что покинет Ливерпуль в конце сезона. Это стало огромным ударом для болельщиков мерсисайдцев, которые обожают немца после того, как он выиграл Премьер-лигу, Лигу чемпионов, Кубок Англии и Кубок футбольной лиги во время его пребывания у руля.

Но, он не единственный, кто может покинуть «Энфилд» в ближайшее время, сообщает talkSPORT. Контракты трех ключевых игроков – Вирджила ван Дейка , Мохамеда Салаха и Трента Александра-Арнольда, истекают в 2025 году. И это может означать конец для них троих в Ливерпуле, ведь именно под руководством Клоппа они превратились в суперзвезд.

Салаха уже долгое время связывают с уходом в Саудовскую Аравию, где его уже с нетерпением ждет ряд клубов.

Ван Дейк был подписан Клоппом в 2018 году за рекордную на тот момент сумму для защитника в размере£75 млн, и это стало краеугольным камнем успеха Ливерпуля.

А Александр-Арнольд не знал другого тренера, кроме Клоппа на «Энфилде», ведь он является воспитанником академии Ливерпуля. Игрок сборной Англии теперь считается одним из лучших правых защитников в мире после того, как многому научился у 56-летнего специалиста.

Хотя до конца сезона у всех троих еще останется год по контрактам, признаков продления пока не поступало. Если это трио все-таки уйдет, это приведет к появлению нового поколения в Ливерпуле.

Всех троих можно назвать самыми важными игроками клуба, создающими костяк, с которым могут соперничать лишь немногие.

Также напомним, что помимо Клоппа, Ливерпуль этим летом покинут несколько сотрудников клуба. Помощники немца Пеп Лейндерс, Петер Кравиц и Витор Матос также собираются уйти вместе с ним.