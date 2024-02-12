Спортивный директор Байера уверен в будущем Алонсо

На фоне успехов Байера, который ныне идёт лидером Бундеслиги, топовые клубы интересуются его представителями. Больше всего слухов вокруг главного тренера «фармацевтов» Хаби Алонсо, которого прежде всего сватают в Ливерпуль.

Но, как заявил спортивный директор Байера Симон Рольфс в разговоре со SPORT1, он уверен, что испанец останется в команде:

«Да, я уверен, что он останется. Одна из причин - контрактное соглашение. Другая - насколько комфортно он себя чувствует, семья, он сам и то, что он знает, что у него есть в клубе. А также то, что у него очень хорошая команда, у нас будут очень хорошие перспективы в следующем году, и в команде нет никаких изменений. В следующем году у нас точно будет топ-команда. Это все те моменты, которые, помимо контрактов, часто удерживают таких тренеров, как Хаби, а также игроков, которые вызывают интерес у других клубов».

Также сообщалось, что Алонсо привлекает к себе интерес со стороны Челси.