Спаллетти может покинуть "Наполи", несмотря на чемпионство
Новости футбола Сегодня, 16:10
Фото: инстаграм "Наполи"/Автор неизвестен
Главный тренер “Наполи” Лучано Спаллетти может покинуть клуб, несмотря на чемпионство, сообщает Corriere della Sera.
По сведениям источника, специалист разочарован отношением со стороны президента клуба Аурелио де Лаурентиса. Спаллетти получил от босса клуба уведомление о продлении контракта по электронной почте, хотя тренер хотел личной встречи, чтобы обсудить перспективы дальнейшего развития команды.
Напомним, что Спаллетти в нынешнем сезоне привел “Наполи” к победе в Серии А. До этого неаполитанский клуб не выигрывал скудетто на протяжении 33 лет.
Не пропустите: "Ювентус" одержал важную победу в Серии А.
Связанные команды и лиги
Популярные новости
Новости футбола Сегодня, 13:29 "Арсенал" уверенно победил "Ньюкасл" в матче АПЛ
Новости футбола Сегодня, 13:20 Дортмундская "Боруссия" уничтожила "Вольфсбург" в матче Бундеслиги
Новости футбола Сегодня, 11:20 "Шахтер" едва не проиграл "Александрии" в матче УПЛ
Новости футбола Вчера, 18:01 "Реал" завоевал Кубок Испании
Новости футбола Вчера, 14:13 "Рома" Моуринью проиграла "Интеру"
Новости футбола Вчера, 11:56 Гюндоган принес "Манчестер Сити" победу в домашнем матче АПЛ
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайтВесь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 16:46 "Аль-Айн" Реброва и Ярмоленко потерял шансы на чемпионство Новости футбола Сегодня, 16:36 ПСЖ без Месси победил аутсайдера Лиги 1 Новости футбола Сегодня, 16:10 Спаллетти может покинуть "Наполи", несмотря на чемпионство Новости футбола Сегодня, 16:01 "Манчестер Юнайтед" неожиданно проиграл в Лондоне Новости футбола Сегодня, 15:20 Почеттино попросил "Челси" подписать лидера "Кристал Пэлас" Новости футбола Сегодня, 14:06 "Наполи" обыграл "Фиорентину" в матче Серии А Новости футбола Сегодня, 13:29 "Арсенал" уверенно победил "Ньюкасл" в матче АПЛ Новости футбола Сегодня, 13:20 Дортмундская "Боруссия" уничтожила "Вольфсбург" в матче Бундеслиги Новости футбола Сегодня, 13:10 Девять голов: "Лион" одержал невероятную победу в Лиге 1 Новости футбола Сегодня, 11:51 “Александрия” - “Шахтер” - 1:1 (видеообзор)
Лучшие бонусыВсе
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопированПолучить
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопированПолучить
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопированПолучить
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопированПолучить
Прогнозы на спорт
Футбол 08 мая 2023 Прогноз на матч Удинезе - Сампдория 8 мая 2023 года Футбол 08 мая 2023 Прогноз на матч Эмполи - Салернитана 8 мая 2023 года Футбол 08 мая 2023 Прогноз на матч Сассуоло - Болонья 8 мая 2023 года Футбол 08 мая 2023 Прогноз на матч Ноттингем Форест - Саутгемптон 8 мая 2023 года Футбол 08 мая 2023 Прогноз на матч Сан-Лоренсо - Дефенса и Хустисия 9 мая 2023 года Футбол 08 мая 2023 Прогноз на матч Расинг Авельянеда - Тальерес 9 мая 2023 года Футбол 08 мая 2023 Прогноз на матч Коринтианс - Форталеза 9 мая 2023 года Футбол 09 мая 2023 Прогноз на матч Реал Мадрид - Манчестер Сити 9 мая 2023 года