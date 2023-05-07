Спаллетти может покинуть "Наполи", несмотря на чемпионство

Главный тренер “Наполи” Лучано Спаллетти может покинуть клуб, несмотря на чемпионство, сообщает Corriere della Sera.

По сведениям источника, специалист разочарован отношением со стороны президента клуба Аурелио де Лаурентиса. Спаллетти получил от босса клуба уведомление о продлении контракта по электронной почте, хотя тренер хотел личной встречи, чтобы обсудить перспективы дальнейшего развития команды.

Напомним, что Спаллетти в нынешнем сезоне привел “Наполи” к победе в Серии А. До этого неаполитанский клуб не выигрывал скудетто на протяжении 33 лет.

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