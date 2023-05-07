"Ювентус" одержал важную победу в Серии А

В матче 34-го тура чемпионата Италии туринский “Ювентус” на выезде обыграл бергамскую “Аталанту” со счетом 2:0.

Победу гостям принесли голы Сэма Айлинга и Душана Влаховича.

“Ювентус”, набрав 66 очков, вышел на второе место в турнирной таблице Серии А. “Аталанта” с 58 очками осталась на шестой позиции.

“Аталанта” – “Ювентус” - 0:2 (0:0)

Голы: Айлинг, 56 - 0:1, Влахович, 90 - 0:2

“Аталанта”: Спортьелло, Дзаппакоста, Толои, Джимшити, Скальвини, Мэле, де Рон, Пашалич (Муриэль, 60), Копмейнерс, Эдерсон (Бога, 49; Соппи, 65), Сапата.

“Ювентус”: Щесны, Алекс Сандро, Данило, Ругани, Куадрадо, Ди Мария (Кьеза, 82), Рабьо, Локателли, Фаджоли (Погба, 65), Милик (Влахович, 65), Айлинг (Костич, 82).

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