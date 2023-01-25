Состолась жеребьевка финальной стадии Лиги наций УЕФА

В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка финальной стадии Лиги наций УЕФА.

Как известно, матчи стадии финала четырех запланированы на июнь 2023 года.

Игры плей-офф турнира примут Роттердам и Энсхеде.

Напомним, что по итогам групповой стадии в финал четырех пробились Хорватия, Нидерланды, Испания, Италия. Лига наций.

Результаты жеребьевки:

Нидерланды – Хорватия (14 июня)

Испания – Италия (15 июня)

Матч за третье место и финал запланированы на 18 июня.