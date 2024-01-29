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Синнер прокомментировал суперкамбек в финальном матче Australian Open 2024

Новости тенниса Сегодня, 05:05
Чумак Виталий эксперт Dailysports Чумак Виталий
Синнер прокомментировал суперкамбек в финальном матче Australian Open 2024 28 января состоялся финальный матч Australian Open 2024 в мужском одиночном разряде.

28 января состоялся финальный матч Australian Open 2024 в мужском одиночном разряде.

Итальянский теннисист Янник Синнер в пяти сетах переиграл Даниила Медведева, который выступает в нейтральном статусе, со счетом 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3.

После завершения встречи Синнер провел пресс-конференцию, на которой прокомментировал свой суперкамбек в поединке за титул:

– Я очень доволен тем, как я сегодня справился. Ситуация на корте была очень, очень сложной.

– Вы были удивлены тем, как агрессивно Даниил начал матч?
– Я ожидал чего-то другого с его стороны, поэтому у меня было ощущение, что он может начать немного агрессивнее. Но не настолько. Первые два или два с половиной сета он играл очень, очень хорошо. Я старался играть ровно, пытаясь использовать пару шансов в третьем сете, что у меня и получилось. Когда ты выигрываешь один очень важный гейм, ход матча может измениться, так было и сегодня.

Я старался как можно дольше оставаться на корте, зная, что он провел на нем на 6 часов больше. Чем дальше идет матч, тем физически сегодня я выглядел лучше него. Думаю, сегодня это было ключом к победе.

Это великий момент для меня и моей команды, но с другой стороны, мы также знаем, что нам нужно совершенствоваться, если мы хотим иметь еще один шанс снова взять в руки большой трофей.

– В какой момент сегодняшнего матча вы начали чувствовать, что это ваш матч, который вы должны выиграть? Когда начали чувствовать, что контролируете ситуацию?
– Контролирую... сложно сказать. Когда я сделал брейк в четвертом сете.

– В четвертом?
– Да. Я начал чувствовать, что все, я в деле. Я могу это сделать. Потому что тот брейк в третьем сете при счете 5:4 был, возможно, самый важный, который я сделал сегодня. Он позволил мне взять один сет, а затем посмотреть на его реакцию. Но если выбирать, какой заставил меня почувствовать контроль над матчем, то, наверное, брейк в четвертом сете.

Видеозапись пресс-конференции Янника Синнера

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