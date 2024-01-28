Янник Зиннер выиграл Aus Open 2024

Итальянский теннисист Янник Зиннер стал победителем первого Мейджора 2024 года, Australian Open. В финальном поединке итальянец победил Даниила Медведева.

На пути к финальному матчу Зиннер проиграл только один сет: в полуфинальном матче итальянец отдал одну партию Новаку Джоковичу. Путь Медведева был намного драматичнее: теннисист, который выступал на этом турнире с белым флагом вместо гражданства, дважды побеждал, когда проигрывал по ходу матча 0:2 по сетам.

Впрочем, как показала практика, эти расклады не имели значения, ведь Медведев смог выиграть две первых партии и приблизиться к победе в матче на расстоянии практически вытянутой руки. Однако Зиннер проявил хладнокровие и смог остаться в игре: по одному брейку в десятом гейме третьего и четвертом сетов.

В решающем сете все снова решил брейк-поинт, который реализовал Зиннер. Но теперь это произошло в шестом гейме.

The moment @janniksin was crowned a GRAND SLAM CHAMPION for the first time 🏆



Soak it in, Jannik 👏@AustralianOpen #AusOpen



pic.twitter.com/LVOYj3Rs4Q — Tennis TV (@TennisTV) January 28, 2024

Для Янника Зиннера это первая победа на турнирах серии Большого шлема. За эту победу итальянец получит практически 2 миллиона долларов США и 2 тысячи очков в рейтинг АТР.

Aus Open. АТР. Финал

Янник Зиннер - Даниил Медведев 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3