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Янник Зиннер выиграл Aus Open 2024

Новости тенниса Сегодня, 07:35
Илеана Санчес эксперт Dailysports Илеана Санчес
Янник Зиннер выиграл Aus Open 2024 Итальянский теннисист Янник Зиннер стал победителем первого Мейджора 2024 года, Australian Open. В финальном поединке итальянец победил Даниила Медведева.

Итальянский теннисист Янник Зиннер стал победителем первого Мейджора 2024 года, Australian Open. В финальном поединке итальянец победил Даниила Медведева.

На пути к финальному матчу Зиннер проиграл только один сет: в полуфинальном матче итальянец отдал одну партию Новаку Джоковичу. Путь Медведева был намного драматичнее: теннисист, который выступал на этом турнире с белым флагом вместо гражданства, дважды побеждал, когда проигрывал по ходу матча 0:2 по сетам.

Впрочем, как показала практика, эти расклады не имели значения, ведь Медведев смог выиграть две первых партии и приблизиться к победе в матче на расстоянии практически вытянутой руки. Однако Зиннер проявил хладнокровие и смог остаться в игре: по одному брейку в десятом гейме третьего и четвертом сетов.

В решающем сете все снова решил брейк-поинт, который реализовал Зиннер. Но теперь это произошло в шестом гейме.

Для Янника Зиннера это первая победа на турнирах серии Большого шлема. За эту победу итальянец получит практически 2 миллиона долларов США и 2 тысячи очков в рейтинг АТР.

Aus Open. АТР. Финал
Янник Зиннер - Даниил Медведев 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3

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