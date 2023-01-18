Шупо-Мотинг требует от "Баварии" больше денег

Форвард “Баварии” Эрик-Максим Шупо-Мотинг хочет получить новый контракт от клуба с повышением зарплаты.

При этом в клубе есть правило, согласно которому игроки старше 30 лет получают новый контракт сроком максимум на один год.

Напомним, что летом 2023 года 33-летний форвард может стать свободным агентом.

В текущем розыгрыше чемпионата Германии он сыграл в 10 матчах, в которых забио 6 голов и отдал 2 ассиста.