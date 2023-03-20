"Севилья" уволит Сампаоли и уже нашла ему замену

Главный тренер “Севильи” Хорхе Сампаоли в ближайшее время будет уволен со своего поста, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, преемником аргентинского специалиста станет Хосе Луис Мендилибар, с которым будет подписан контракт до конца сезона.

Причиной предстоящей отставки “Севильи” являются неудовлетворительные результаты команды. После 26 туров “Севилья” занимает лишь 14-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, оторвавшись от зоны вылета всего на два очка. При этом севильцы вышли в ¼ финала Лиги Европы, где сыграют с “Манчестер Юнайтед”.

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