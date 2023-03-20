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Победа "Барселоны" над "Реалом", феерия "Атлетико": результаты 26-го тура Ла Лиги

Новости футбола Сегодня, 06:50
Фото: инстаграм "Реала"/Автор неизвестен Фото: инстаграм "Реала"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 26-го тура чемпионата Испании. Стоит отметь победу “Барселоны” над “Реалом”, крупные победы “Атлетико” и “Вильярреала” над “Валенсией” и “Осасуной”.

“Барселона” – “Реал” - 2:1 (1:1)
Голы: Араухо, 9 (автогол) - 0:1, Роберто, 45 - 1:1, Кессье, 90+2 - 2:1

“Атлетико” – “Валенсия” - 3:0 (1:0)
Голы: Гризманн, 23 - 1:0, Карраско, 49 - 2:0, Лемар, 67 - 3:0

“Хетафе” – “Севилья” - 2:0 (0:0)
Голы: Эль-Хаддади, 50 - 1:0, Унал, 90 - 2:0

“Эспаньол” – “Сельта” - 1:3 (0:2)
Голы: Вейга, 26 - 0:1, Аспас, 45 (с пенальти) - 0:1, Перес, 82 - 0:3, Грагера, 86 - 1:3

“Райо Вальекано” – “Жирона” - 2:2 (2:1)
Голы: Паласон, 23 - 1:0, Цыганков, 29 - 1:1, Трехо, 34 - 2:1, Цыганков, 52 - 2:2

“Бетис” – “Мальорка” - 1:0 (0:0)
Гол: Иглесиас, 48 - 1:0

“Реал Сосьедад” – “Эльче” - 2:0 (0:0)
Голы: Кубо,48 - 1:0, Барренечеа, 90 - 2:0

“Вальядолид” – “Атлетик” - 1:3 (0:1)
Голы: Мартинес, 30 - 0:1, Гурусета, 57 - 0:2, Ларин, 74 - 1:2, Весга, 78 (с пенальти) - 1:3

“Альмерия” – “Кадис” - 1:1 (0:0)
Голы: Рохер Марти, 49 - 0:1, Мелеро, 90 (с пенальти) - 1:1

“Осасуна” – “Вильярреал” - 0:3 (0:1)
Голы: Чуквуэзе, 14 - 0:1, Моралес, 85 - 0:2, Моралес, 90 - 0:3

Положение команд: "Барселона" - 68, "Реал" - 56, "Атлетико" - 51, "Реал Сосьедад" - 48, "Бетис" - 45, "Вильярреал" - 41, "Атлетик", "Райо Вальекано" - 36, "Осасуна", "Сельта" - 34, "Мальорка" - 32, "Жирона" - 31, "Хетафе" - 29, "Севилья", "Кадис", "Вальядолид" - 28, "Эспаньол" - 27, "Валенсия", "Альмерия" - 26, "Эльче" - 13.

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Коцюбинский Ярослав Коцюбинский Ярослав эксперт Dailysports
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