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Севилья положила глаз на защитника Арсенала

Новости футбола Сегодня, 09:49
Ясмин Грин эксперт Dailysports Ясмин Грин
Севилья положила глаз на защитника Арсенала Севилья положила глаз на защитника Арсенала

Защитник Арсенала Якуб Кивьор стал трансферной целью испанской Севильи на летнее окно.

По сообщению Fichajes, «андалусийцы» надеются укрепить свой состав перед сезоном 2024/25, несмотря на вероятное отсутствие европейского футбола на «Рамон Санчес Писхуан».

Поскольку трансферный бюджет клуба, как ожидается, будет сокращен, клуб рассматривает выгодные предложения, и Кивьор может стать одним из вариантов.

С момента прибытия на «Эмирейтс Стэдиум» в январе 2023 года поляк не смог справить яркое впечатление на Микеля Артету.

Кивьор связан контрактом с Арсеналом до 2027 года, но Артета может быть готов к его продаже, если это высвободит средства для подписания альтернативы, которая лучше подойдет для его тактической системы.

Ранее сообщалось, что поляком интересуются сразу несколько клубов Серии А.

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