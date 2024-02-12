Севилья положила глаз на защитника Арсенала

Защитник Арсенала Якуб Кивьор стал трансферной целью испанской Севильи на летнее окно.

По сообщению Fichajes, «андалусийцы» надеются укрепить свой состав перед сезоном 2024/25, несмотря на вероятное отсутствие европейского футбола на «Рамон Санчес Писхуан».

Поскольку трансферный бюджет клуба, как ожидается, будет сокращен, клуб рассматривает выгодные предложения, и Кивьор может стать одним из вариантов.

С момента прибытия на «Эмирейтс Стэдиум» в январе 2023 года поляк не смог справить яркое впечатление на Микеля Артету.

Кивьор связан контрактом с Арсеналом до 2027 года, но Артета может быть готов к его продаже, если это высвободит средства для подписания альтернативы, которая лучше подойдет для его тактической системы.

Ранее сообщалось, что поляком интересуются сразу несколько клубов Серии А.