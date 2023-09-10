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Сборная Германии снова проиграла. Отставка Флика всё ближе

Новости футбола Сегодня, 04:25
Сборная Германии снова проиграла. Отставка Флика всё ближе Сборная Германии снова проиграла. Отставка Флика всё ближе

Национальная сборная Германии будет хозяином будущего Чемпионата Европы 2024, поэтому с момента вылета из ЧМ-2022 проводит только товарищеские матчи. И пока результаты в спаррингах немцев не очень радужные. В шести спаррингах команда Ханси Флика потерпела четыре поражения, выиграв лишь один матч. Последняя неудача произошла вчера в поединке против Японии.

В составе Германии единственный гол в первом тайме забил Лерой Сане. Однако Япония ответила на это четырьмя своими голами, выиграв матч в Вольфсбурге 4:1.

Сам Флик хладнокровно воспринимает критику и оставался уверенным в себе даже после неудачи в игре с Японией.

"Думаю, что у нас всё хорошо и я тот тренер, который нужен национальной сборной. Но я также знаю, что в профессиональном футболе много динамизма. Я не могу предвидеть, что произойдёт дальше.

Нужно признать, что у Японии очень хорошая команда. У нас нет ресурсов, чтобы переиграть компактную оборону и создавать моменты. Того, что есть, недостаточно.

Мы должны проснуться и начать работать. [Критика] сейчас нам не помогает, но мы продолжаем готовиться к матчу против Франции. Это большое разочарование не только для болельщиков и медиа, но и для нас. Я могу понять такое количество критики", - заявил Флик в интервью RTL.

В немецких медиа активно обсуждаются варианты нового главного тренера для национальной сборной. Ранее была информация, что на этот пост претендуют Юлиан Нагельсманн, Оливер Гласнер и Маттиас Заммер.

Очевидно, что Флика не будут увольнять до окончания текущей международной паузы, поэтому он ещё будет руководить командой в спарринге против Франции во вторник.

Илеана Санчес Илеана Санчес эксперт Dailysports
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