Сборная Франции будет перемещаться на поезде

Федерация футбола Франции приняла решение, что отныне все сборные команды будут ездить на поезде, если время поездки не превышает 3 часа.

Это решение было принято в рамках обязательства организации адаптироваться к экологическим проблемам.

«Мы уже договорились с Эрве Ренаром, что женская сборная будет добираться до Валансьена на поезде. Договорились с Тьерри Анри, что его команда U-21 поедет в Нанси поездом.



Вместе с Дидье Дешамом начали изучать поездки на поезде сборной Франции во время матчей, которые она сыграет в марте в Лионе, чтобы гарантировать, что наша сборная Франции - команда, которая подает хороший пример и подчеркивает политику экологического перехода, которую мы поддерживаем. Если завтра разместим французскую сборную на вокзале Лиона – возможно, будут толпы и поезда не отправятся вовремя. Поэтому говорю о воплощении идеи в марте. У нас будет время, чтобы изучить все аспекты», - сказал президент Федерации футбола Франции Филипп Диалло.

Добавим, что в ноябре французы сыграют против Гибралтара дома, а навыезде померяются силами с греками.

Ранее мы сообщали, что сборная Франции пробилась в финальную часть Чемпионата Европы.