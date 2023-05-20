Форвард “Марселя” Алексис Санчес может вернуться в английскую Премьер-лигу.

Как сообщает издание AS, , 34-летний чилиец заинтересовал местный “Арсенал”.

Интересно, что Санчес уже играл за лондонцев с 2014 по 2018 годы.

Также за чилийцем следит ПСЖ, который рассматривает его в качестве замены Лионелю Месси.

Контракт Санчеса истекает по окончании нынешнего сезона.