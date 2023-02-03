С "Ювентуса" могут снять еще 20 очков
Новости футбола Сегодня, 04:54
Фото: открытые источники
“Ювентус” могут еще раз серьезно наказать за финансовые махинации в клубе.
Как сообщает Football Italia, Итальянская федерация футбола может способствовать тому, чтобы с команды сняли еще 20 очков в чемпионате Италии.
Напомним, что боссы “Ювентуса” во время пандемии утверждали, что игроки согласились отказаться от своей заработной платы за четыре месяца, что оказалось неправдой.
За это “Ювентус” уже наказали снятием 15 очков в этом сезоне.
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