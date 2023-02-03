Главная Новости С "Ювентуса" могут снять еще 20 очков

С "Ювентуса" могут снять еще 20 очков

Новости футбола Сегодня, 04:54
Фото: открытые источники Фото: открытые источники

“Ювентус” могут еще раз серьезно наказать за финансовые махинации в клубе.

Как сообщает Football Italia, Итальянская федерация футбола может способствовать тому, чтобы с команды сняли еще 20 очков в чемпионате Италии.

Напомним, что боссы “Ювентуса” во время пандемии утверждали, что игроки согласились отказаться от своей заработной платы за четыре месяца, что оказалось неправдой.

За это “Ювентус” уже наказали снятием 15 очков в этом сезоне.

Сасько Инга Сасько Инга эксперт Dailysports
Связанные команды и лиги
Ювентус Серия А Италия
Популярные новости
Фото: инстаграм "Реала"/Автор неизвестен Новости футбола Вчера, 17:06 "Реал" уверенно выиграл в чемпионате Испании
Фото: инстаграм Мохамеда Салаха/Автор неизвестен Новости футбола Вчера, 14:42 "Ливерпуль" назвал ПСЖ цену на Салаха
Фото: инстаграм ПСЖ/Автор неизвестен Новости футбола 01 фев 2023, 17:10 Месси побил рекорд Роналду
Фото: инстаграм ПСЖ/Автор неизвестен Новости футбола 01 фев 2023, 17:02 Месси помог ПСЖ одержать гостевую победу в Лиге 1
Фото: твиттер "Барселоны"/Автор неизвестен Новости футбола 01 фев 2023, 16:58 "Барселона" одержала непростую победу в Ла Лиге
Фото: инстаграм "Баварии"/Автор неизвестен Новости футбола 01 фев 2023, 16:43 "Бавария" одержала разгромную победу в Кубке Германии
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 06:52 Известна зарплата украинца Забарного в "Борнмуте" Новости футбола Сегодня, 06:39 Бернарду Силва назвал два клуба, в которые готов перейти Новости футбола Сегодня, 06:29 Месси мог передумать продлевать контракт с ПСЖ Новости футбола Сегодня, 06:00 Определился победитель первого круга чемпионата Испании Новости футбола Сегодня, 05:49 Самолёт шведского футбольного клуба совершил аварийную посадку из-за мячей Новости футбола Сегодня, 05:26 "Арсенал" продлил контракт с ключевым футболистом (фото) Новости футбола Сегодня, 05:24 Бекхэм назвал футболиста, который может стать одним из величайших в истории Новости футбола Сегодня, 05:00 Месси ответил на вопрос о том, сыграет ли он на ЧМ-2026 Новости футбола Сегодня, 04:54 С "Ювентуса" могут снять еще 20 очков Новости футбола Сегодня, 04:25 Погба может покинуть "Ювентус" досрочно
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2022
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2022
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Аугсбург - Байер 3 февраля 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Челси - Фулхэм 3 февраля 2023 года Футбол 04 фев 2023 Прогноз на матч Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 4 февраля 2023 года Футбол 04 фев 2023 Прогноз на матч Ньюкасл - Вест Хэм 4 февраля 2023 года