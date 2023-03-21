С английского клуба сняли три очка за неуплату зарплат футболистам

“Уиган”, борющийся за сохранение места в Чемпионшипе, получил штраф в три очка за неуплату зарплат игрокам в марте.

Эта санкция вступила в силу немедленно, что увеличило отставание команды на 8 очков от спасительного 21-го места в таблице.

Клуб уже получал наказания за нарушение стандартных контрактов с игроками в июне и июле 2022 года, а также в октябре 2022 года.

Напомним, что “Уиган” вылетел из АПЛ в сезоне 2021/2022 года, а последний трофей команда выиграла в 2013 году.